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    13:25, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанцы с орфанными заболеваниями не останутся без лекарств - Минздрав

    лекарства
    Фото: pixabay.com.

    Министерство здравоохранения РК продолжит закупать необходимые лекарства для лечения орфанных заболеваний. Об этом заявила глава ведомства Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Действительно, в последнее время этот вопрос очень активно обсуждается, это понятно. Потому что за этим стоят здоровье и жизнь людей. Со стороны Министерства здравоохранения на этот год все необходимые препараты для этих пациентов закуплены. В целом, необходимое финансирование было выделено. Источник финансирования сегодня у нас - это Минздрав, фонд «Қазақстан халқына» по определенным нозологиям. Местные исполнительные органы также выделяют средства, - сказала глава Минздрава. 

    По ее словам, пациентам не следует волноваться, они будут обеспечены лекарствами в течение этого и следующего годов. 

    - Что касается источников финансирования, то это международный опыт. Поэтому мы все три источника должны сохранить, но в целом структурировать, потому что есть препараты, которые закупаются через фонд «Қазақстан халқына», но отсутствуют в клинических протоколах. Есть препараты, которые в небольших количествах сложно закупить местным исполнительным органам. Поэтому, что-то будем включать в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения, а что-то в протоколы диагностики лечения. Эта работа очень системная. Вопрос очень большой и важный. Вопрос не одного дня. Поэтому работа продолжается. Сегодня никаких поводов для беспокойства орфанных пациентов быть не должно. Этот вопрос на моем личном контроле, - добавила министр.

    Теги:
    Здравоохранение Казахстанцы Здоровье Общество Минздрав РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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