Казахстанцы с орфанными заболеваниями не останутся без лекарств - Минздрав
Министерство здравоохранения РК продолжит закупать необходимые лекарства для лечения орфанных заболеваний. Об этом заявила глава ведомства Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Действительно, в последнее время этот вопрос очень активно обсуждается, это понятно. Потому что за этим стоят здоровье и жизнь людей. Со стороны Министерства здравоохранения на этот год все необходимые препараты для этих пациентов закуплены. В целом, необходимое финансирование было выделено. Источник финансирования сегодня у нас - это Минздрав, фонд «Қазақстан халқына» по определенным нозологиям. Местные исполнительные органы также выделяют средства, - сказала глава Минздрава.
По ее словам, пациентам не следует волноваться, они будут обеспечены лекарствами в течение этого и следующего годов.
- Что касается источников финансирования, то это международный опыт. Поэтому мы все три источника должны сохранить, но в целом структурировать, потому что есть препараты, которые закупаются через фонд «Қазақстан халқына», но отсутствуют в клинических протоколах. Есть препараты, которые в небольших количествах сложно закупить местным исполнительным органам. Поэтому, что-то будем включать в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения, а что-то в протоколы диагностики лечения. Эта работа очень системная. Вопрос очень большой и важный. Вопрос не одного дня. Поэтому работа продолжается. Сегодня никаких поводов для беспокойства орфанных пациентов быть не должно. Этот вопрос на моем личном контроле, - добавила министр.