Казахстанцы с орфанными заболеваниями не останутся без лекарств - Минздрав

Министерство здравоохранения РК продолжит закупать необходимые лекарства для лечения орфанных заболеваний. Об этом заявила глава ведомства Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Действительно, в последнее время этот вопрос очень активно обсуждается, это понятно. Потому что за этим стоят здоровье и жизнь людей. Со стороны Министерства здравоохранения на этот год все необходимые препараты для этих пациентов закуплены. В целом, необходимое финансирование было выделено. Источник финансирования сегодня у нас - это Минздрав, фонд «Қазақстан халқына» по определенным нозологиям. Местные исполнительные органы также выделяют средства, - сказала глава Минздрава.

По ее словам, пациентам не следует волноваться, они будут обеспечены лекарствами в течение этого и следующего годов.