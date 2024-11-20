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    11:49, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Казахстанцы при въезде в Россию будут сдавать биометрические данные

    В России проводится эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан (в том числе, граждан Казахстана) и лиц без гражданства при въезде и выезде из страны. Об этом передает Kazinform со ссылкой на Посольство РК в РФ.

    Казахстанцы при въезде в Россию будут сдавать биометрические данные
    Фото: Посольство РК

    На первом этапе эксперимента, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года, граждане Казахстана, прибывающие в международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский), а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдавать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев.

    На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку). Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги.

    - Рекомендуем заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы. Эксперимент не касается сотрудников аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций и членов их семей; владельцев дипломатических и служебных паспортов; детей до 6 лет, - пояснили в Посольстве.

    Ранее сообщалось о том, что с 18 ноября 2024 года в Казахстане введен новый тип визы для цифровых кочевников — Neo Nomad Visa. Она предназначена для иностранных граждан, работающих удаленно и совмещающих трудовую деятельность с путешествиями.

    Теги:
    Посольство РК Пограничники Общество Россия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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