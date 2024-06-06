Казахстанцы получили рекордное количество грин-карт в 2023 году

В прошлом году 930 казахстанцев получили гражданство США, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно Ежегодному обзору инвестиционной иммиграции в США за 2023 год, количество получателей паспортов США в странах СНГ снизилось по сравнению с 2022 годом. Наибольшее количество снижения случаев получения американского гражданства наблюдается среди граждан Украины (-7%), граждан Российской Федерации (-2,8%), граждан Казахстана (-1,5%).

А вот количество полученных грин-карт в 2023 году (по сравнению с 2022 годом) среди казахстанцев увеличилось. Граждане Казахстана получили 2610 грин-карт в 2023 году, тогда как в 2022 году им было выдано всего 1637.

В 2023 году граждане Казахстана получили наибольшее количество иммиграционных виз, чем за последние 13 лет. Всего было выдано 1708 иммиграционных виз, тогда как годом ранее лишь 1115, сказано в документе.

В прошлом году также увеличилось количество выданных неиммиграционных виз для стран СНГ. Такие визы выдаются гражданам с целью туризма, бизнеса, учебы или культурного обмена. Гражданам Казахстана было выдано на 45% больше неиммиграционных виз, чем в 2022 году.

Также казахстанцам выделяли студенческие визы в рамках программ по обмену (J1), их оформили 4 098 граждан, а обычных студенческих виз было выдано 1 562.

В то же время статистика по выдаче неиммиграционных виз для граждан Казахстана в 2023 году показывает увеличение количества разрешений на въезд, выдаваемых участникам программ по студенческому обмену, финансируемых государством или университетами, в то время как выдача обычных студенческих виз F1 по сравнению с 2022 годом снизилась.

По данным Госдепа США, в 2023 году гражданам Казахстана отказали в 41,93% случаях подачи заявок на визы.