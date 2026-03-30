Казахстанцы подали семь исков из-за повреждений автомобилей на трассах

Об этом сообщил председатель правления компании Дархан Иманашев в ходе пресс-конференции в СЦК.

— На сегодняшний день есть порядка семи исков в сторону «ҚазАвтоЖол», где автолюбители подали иск по тому, что ходовую часть или колесо пробило. Когда нам по решению судов вменят по тем или иным искам, мы соответствующий ущерб будем компенсировать, — отметил он.

При этом в «ҚазАвтоЖоле» сообщили, что ДТП из-за плохого состояния дорог официально не зафиксировано.

— ДТП из-за плохого состояния дорог на сегодняшний день не зафиксировано. После ДТП составляется соответствующий протокол, где необходимо отражение той или иной причины ДТП и, на сегодняшний день, преобладающее большинство ДТП, где происходят летальные случаи — это попутное столкновение и встречное столкновение, где не указано, что из-за состояния дорожного покрытия, — сказал Иманашев.

Ранее сообщалось, что свыше 200 паводкоопасных участков выявили ранее на трассах Казахстана.