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    12:35, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанцы поборются за «бронзу» в заключительный день чемпионата Азии по дзюдо

    Казахстанцы поборются за «бронзу» в заключительный день чемпионата Азии по дзюдо
    Фото: Olympic.kz

    В Гонконге проходит заключительный день чемпионата Азии по дзюдо. В схватках за третье место примут участие два казахстанца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    У женщин в весовой категории до 78 килограммов до финального блока соревнований дошла Аруна Жангельдина.

    Также в розыгрыше наград примет участие Нурлыхан Шархан. Он претендует на «бронзу» в весе до 100 килограммов.

    В активе команды Казахстана в данный момент три «бронзы». Третьими стали Галия Тынбаева (до 48 килограммов), Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов) и Жанарыс Рахметкали (до 66 килограммов).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Азия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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