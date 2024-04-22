12:35, 22 Апрель 2024 | GMT +6
Казахстанцы поборются за «бронзу» в заключительный день чемпионата Азии по дзюдо
В Гонконге проходит заключительный день чемпионата Азии по дзюдо. В схватках за третье место примут участие два казахстанца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
У женщин в весовой категории до 78 килограммов до финального блока соревнований дошла Аруна Жангельдина.
Также в розыгрыше наград примет участие Нурлыхан Шархан. Он претендует на «бронзу» в весе до 100 килограммов.
В активе команды Казахстана в данный момент три «бронзы». Третьими стали Галия Тынбаева (до 48 килограммов), Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов) и Жанарыс Рахметкали (до 66 килограммов).