Казахстанцы поборются за «бронзу» в заключительный день чемпионата Азии по дзюдо

В Гонконге проходит заключительный день чемпионата Азии по дзюдо. В схватках за третье место примут участие два казахстанца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

У женщин в весовой категории до 78 килограммов до финального блока соревнований дошла Аруна Жангельдина.

Также в розыгрыше наград примет участие Нурлыхан Шархан. Он претендует на «бронзу» в весе до 100 килограммов.

В активе команды Казахстана в данный момент три «бронзы». Третьими стали Галия Тынбаева (до 48 килограммов), Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов) и Жанарыс Рахметкали (до 66 килограммов).