Казахстанцы по-новому смогут влиять на госрешения: что изменится

В Казахстане внесены изменения в методику сбора и оценки обратной связи населения по государственным проектам и инициативам. Соответствующий приказ министр культуры и информации подписала 31 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поправки предусматривают уточнение ряда понятий, используемых при сборе мнений граждан.

В частности, интернет-конференцией теперь считается сервис интернет-портала «Открытый диалог», с помощью которого граждане могут задавать вопросы и направлять свои предложения. Опросы определены как сервис портала, посредством которого государственные органы проводят анкетирование граждан по вопросам в курируемых сферах.

Также по всему тексту методики понятие «гражданин» заменено на «гражданин Республики Казахстан».

Отдельные изменения коснулись публичного обсуждения бюджетных программ.

Теперь государственные органы должны проводить публичные обсуждения паспортов бюджетных программ и отчетов об их реализации на интернет-портале «Открытые бюджеты» в установленном законодательством порядке.

При размещении документов администраторы бюджетных программ обязаны публиковать информационные сообщения о сроках проведения обсуждения, а также обеспечивать сбор предложений и замечаний граждан в течение установленного периода.

Ранее в методике речь шла о проектах бюджетных программ.

Темы для опросов будут определять по обращениям граждан

Согласно новым правилам, государственные органы должны анализировать проблемные вопросы, которые граждане поднимают в своих обращениях.

На основе этого анализа будет формироваться перечень тем для последующего проведения интернет-конференций и опросов на портале «Открытый диалог».

Таким образом, вопросы для обратной связи должны формироваться с учетом проблематики, которая уже поднимается гражданами в обращениях в государственные органы.

По итогам работы с поступившими предложениями и замечаниями уполномоченный орган рассчитывает показатель обратной связи государственного органа. Формула его расчета в целом не изменилась.

При этом установлено, что если по государственным проектам и инициативам от граждан не поступили комментарии, замечания или предложения, соответствующее отношение при расчете показателя принимается равным единице.

Новые правила вступят в силу 21 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вступили в силу новые правила выбросов парниковых газов.