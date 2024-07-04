Казахстанцы официально потратили на гадалок десятки миллионов тенге

По данным обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2023 году выручка астрологов, спиритов и гадалок в Казахстане достигла 39,1 млн тенге, вся сумма пришлась на ИП, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро DATA HUB.

Конечно, в реальности все эти гадалки наверняка получили куда более заметные суммы: вряд ли такой сектор весь работает в «белую», да и обследование охватило не всех ИП.



Но и официальные цифры интересные. Так, из общего объема услуг населением оплачено 38,1 млн тенге — выходит, еще миллион эзотерикам оплатила организация (или несколько). Какая или какие, мы не знаем, но услуги оказаны в Атырауской области, на селе.

А вот единственный город, где выборка выловила официальных астрологов, — Астана. На столицу пришлось 25,3 млн тенге, хотя до того подобных услуг там не фиксировали с 2019 года.

Кроме астрологов и гадалок, в статистике есть еще одна эзотерическая категория — экстрасенсы. В 2023 г. они имели официальную выручку лишь в 426 тысяч тенге, все — в области Абай.