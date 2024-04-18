Казахстанцы начали получать видеозвонки от лжеполицейских

Казахстанцы начали получать видеозвонки от мошенников, притворяющихся сотрудниками полиции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В последнее время казахстанцы начали получать видеозвонки якобы от сотрудников полиции посредством мессенджера WhatsApp. На сегодня попытки аферистов завладеть деньгами доверчивых граждан становятся еще более изощренными. За прошедшие дни по республике зафиксированы звонки по видеосвязи через мессенджеры, при этом они представляются сотрудниками правоохранительных структур.

– С развитием высоких технологий растет и разновидность способов обмана простых граждан. Используя возможности нейросетей, мошенники имеют возможность легко и просто «переодеться» в форму полицейских, – отметили в ДП области Жетысу.

Изначальная цель любого мошенника – это вывести собеседника из себя, вогнать в панику.

– Если вам позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов, несомненно, здесь можно и растеряться. Ведь вопросы, которые они задают, на первый взгляд никак не связаны с целью залезть в ваш кошелек. Подсознательно каждый из нас боится какого-либо уголовного преследования. Это психологическая уловка, которая заставляет вас выйти из себя и перестать принимать рациональные решения и полностью отключает ваше критическое мышление, – пояснила официальный представитель департамента Меруерт Морякова.

Мошенники могут предоставить «липовые» документы и внутренние номера телефонов, имена, данные и фотографии настоящих сотрудников, взятых ими из открытых источников. Аферисты иногда просят оказать содействие в проведении специальных операций по поимке недобросовестных сотрудников банка. Но конечный результат один – они попросят взять кредит, а затем перевести деньги на их счет. Это якобы нужно, чтобы отследить действия недобросовестных сотрудников банка. Аферисты дают четкие инструкции.