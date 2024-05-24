РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:05, 24 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцы могут заявить об уголовном правонарушении из любой точки мира

    компьютер
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Официальный представитель Генеральной прокуратуры, Саян Абденов, разъяснил как через портал qamqor.gov.kz можно подать заявление о совершенном уголовном правонарушении, передает корреспондент агенства Kazinform.

    — В информационном сервисе «Публичный сектор единого реестра досудебного расследования» на портале «Информационный сервис» разработан функционал подачи и разрешения заявлений об уголовном правонарушении, а также введения документа оборота и учета по ним. Механизм устроен так, что заявления подаются дистанционно. При наличии электронно-цифровой подписи и интернета, находясь в любой точке мира, можно подать заявление о совершенном уголовном правонарушении, — уточнил Саян Абденов, официальный представитель Генеральной прокуратуры РК.

    Также он отметил, что можно в онлайн режиме отслеживать процесс рассмотрения и результаты.

    — Для этого вам надо пройти авторизацию на портале ПС ЕРДР и перейти в функционал «Подать заявление об уголовном правонарушении», — уточнил Саян Абденов.

    Теги:
    Казахстанцы Закон и право Прокуратура Безопасность
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!