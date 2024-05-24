Казахстанцы могут заявить об уголовном правонарушении из любой точки мира

Официальный представитель Генеральной прокуратуры, Саян Абденов, разъяснил как через портал qamqor.gov.kz можно подать заявление о совершенном уголовном правонарушении, передает корреспондент агенства Kazinform.

— В информационном сервисе «Публичный сектор единого реестра досудебного расследования» на портале «Информационный сервис» разработан функционал подачи и разрешения заявлений об уголовном правонарушении, а также введения документа оборота и учета по ним. Механизм устроен так, что заявления подаются дистанционно. При наличии электронно-цифровой подписи и интернета, находясь в любой точке мира, можно подать заявление о совершенном уголовном правонарушении, — уточнил Саян Абденов, официальный представитель Генеральной прокуратуры РК.

Также он отметил, что можно в онлайн режиме отслеживать процесс рассмотрения и результаты.