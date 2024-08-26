Казахстанцы могут обучаться в 7 лучших университетах мира в сфере инженерии

Центр международных программ - администратор программы «Болашак» - составил обзор лучших университетов мира в сфере инженерии на основе рейтинга QS-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЦМП.

- Программа «Болашак» предлагает уникальную возможность учиться в лучших университетах мира. Основной акцент программы делается на подготовку высококвалифицированных кадров в приоритетных сферах, таких как инженерия и медицина, открывая студентам путь к успешной карьере в этих важных и востребованных отраслях,- отметили в Центре международных программ.

Technical University of Munich (TUM)

TUM занимает 14-е место в мире по инженерии и является одним из лучших технических университетов Европы. Университет предлагает более 20 программ в сфере инженерных наук. Известен своими сильными связями с индустрией и междисциплинарным подходом.

National University of Singapore (NUS) — Сингапур

NUS занимает 11-е место в мире по инженерным наукам. Университет предлагает около 30 программ в области инженерии. Это ведущий университет Азии, известный своими передовыми исследованиями и инновационными программами в области инженерии. NUS предлагает глобальные возможности для студентов, стремящихся к международному успеху.

Imperial College London — Великобритания

Imperial College London занимает 7-е место в мире по инженерии. Университет предлагает более 15 инженерных программ. Выпускники этого университета становятся лидерами в своей области благодаря исключительной подготовке.

University of Cambridge — Великобритания

University of Cambridge занимает 4-е место в мире по инженерным наукам. Университет предлагает около 25 программ в инженерии. Он предоставляет глубокие знания и возможность участия в международных исследовательских проектах.

California Institute of Technology (Caltech) — США

Caltech входит в топ-10 мировых университетов по инженерии. В университете предлагается более 10 программ по инженерным специальностям. Это идеальное место для студентов, стремящихся работать над реальными проектами с использованием передовых технологий.

Stanford University — США

Stanford University занимает 2-е место в мире по инженерии. Университет предлагает более 40 программ в сфере инженерных наук. Он предлагает первоклассное образование и доступ к уникальной стартап-культуре.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) — США

MIT стабильно занимает 1-е место в мире по инженерным наукам согласно . Университет предлагает около 35 программ в инженерии. Он славится инновационными исследованиями и технологиями, которые меняют будущее.

Как подать заявку для участия в программе можно узнать на сайте bolashak.gov.kz.