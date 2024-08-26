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    21:47, 25 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанцы могут обучаться в 7 лучших университетах мира в сфере инженерии

    Massachusetts Institute of Technology (MIT)
    Фото: mit.edu

    Центр международных программ - администратор программы «Болашак» - составил обзор  лучших университетов мира в сфере инженерии на основе рейтинга QS-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЦМП.

    - Программа «Болашак» предлагает уникальную возможность учиться в лучших университетах мира. Основной акцент программы делается на подготовку высококвалифицированных кадров в приоритетных сферах, таких как инженерия и медицина, открывая студентам путь к успешной карьере в этих важных и востребованных отраслях,- отметили в Центре международных программ.

    Technical University of Munich (TUM) 

    TUM занимает 14-е место в мире по инженерии и является одним из лучших технических университетов Европы. Университет предлагает более 20 программ в сфере инженерных наук. Известен своими сильными связями с индустрией и междисциплинарным подходом.

    National University of Singapore (NUS) — Сингапур 

    NUS занимает 11-е место в мире по инженерным наукам. Университет предлагает около 30 программ в области инженерии. Это ведущий университет Азии, известный своими передовыми исследованиями и инновационными программами в области инженерии. NUS предлагает глобальные возможности для студентов, стремящихся к международному успеху.

    Imperial College London — Великобритания 

    Imperial College London занимает 7-е место в мире по инженерии. Университет предлагает более 15 инженерных программ. Выпускники этого университета становятся лидерами в своей области благодаря исключительной подготовке.

    University of Cambridge — Великобритания

    University of Cambridge занимает 4-е место в мире по инженерным наукам. Университет предлагает около 25 программ в инженерии. Он предоставляет глубокие знания и возможность участия в международных исследовательских проектах.

    California Institute of Technology (Caltech) — США 

    Caltech входит в топ-10 мировых университетов по инженерии. В университете предлагается более 10 программ по инженерным специальностям. Это идеальное место для студентов, стремящихся работать над реальными проектами с использованием передовых технологий.

    Stanford University — США 

    Stanford University занимает 2-е место в мире по инженерии. Университет предлагает более 40 программ в сфере инженерных наук. Он предлагает первоклассное образование и доступ к уникальной стартап-культуре.

    Massachusetts Institute of Technology (MIT) — США 

    MIT стабильно занимает 1-е место в мире по инженерным наукам согласно . Университет предлагает около 35 программ в инженерии. Он славится инновационными исследованиями и технологиями, которые меняют будущее.

    Как подать заявку для участия в программе можно узнать на сайте bolashak.gov.kz

    Теги:
    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Болашак
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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