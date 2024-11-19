Казахстанцы лидируют в списке туристов из ЦА в Азербайджане

Согласно данным Государственного агентства Азербайджанской Республики по туризму, число туристов из Казахстана в Азербайджан в октябре составило 8 134 человек, что на 42% больше с начала года.

В тройку также вошли Узбекистан (3 727 тысяч) и Туркменистан (3 163 тысяч). Далее расположились Кыргызстан (790 туристов) и Таджикистан (689 человек).

Таким образом в прошлом месяце Азербайджан из стран Центральной Азии посетили более 16,5 тыс. туристов.

За 10 месяцев страну посетили около 150 тыс. туристов из этого региона, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В общей сложности в этот период в Азербайджане побывали 2,2 млн иностранцев, что на 28% выше показателя за аналогичный период 2023 года (1,72 млн).

В целом за 2017-2023 годы из стран Центральной Азии Азербайджан посетили 545 730 человек. В частности, из Казахстана в «Страну огней» за этот период прибыли 225 124, Туркменистана - 145 216, Узбекистана - 135 941, Кыргызстана - 21 296, Таджикистана - 18 153 человека.

Наблюдения показывают, что казахстанские туристы, направляющиеся в Азербайджан, желают воспользоваться имеющейся в стране туристической продукцией. Сюда входят оздоровительный, горный, кулинарный, культурный туризм и другие виды путешествий.

Эксперты связывают стремительный рост туризма в Азербайджане с открытием новых авиационных рейсов в страны СНГ, упрощением и цифровизацией визовых процедур, а также активным продвижением местных турпродуктов на туристических выставках и форумах.

Ранее сообщалось, что запускается первый железнодорожный тур между Казахстаном и Узбекистаном.