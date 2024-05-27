РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:17, 27 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцы квалифицировались на молодежный чемпионат Азии по настольному теннису

    настольный теннис
    Фото: НОК РК

    В Алматы завершился отборочный турнир по настольному теннису на участие в молодежном чемпионате Азии в Китае. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Результаты заключительного дня соревнования:

    Парни

    Иран - Кыргызстан 3:0

    Казахстан - Узбекистан 3:1

    Кадырали Кабдылуахитов - Шохрух Искандаров 1:3

    Алан Курмангалиев - Тимурбек Нурмонов 3:0

    Абдулла Мамай - Хуршид Ахмедов 3:2

    Алан Курмангалиев - Шохрух Искандаров 3:2.

    1 место - Иран

    2 место - Казахстан

    3 место - Узбекистан

    Девушки

    Иран - Кыргызстан 3:0

    Казахстан - Узбекистан 2:3

    Сарвиноз Миркадирова - Аружан Камалова 1:3

    Жанерке Кошкумбаева - Асель Еркебаева 0:3

    Альбина Жаксылыкова - Мохира Абдуллаева 3:0

    Сарвиноз Миркадирова - Асель Еркебаева 3:0

    Жанерке Кошкумбаева - Аружан Камалова 0:3.

    1 место - Иран

    2 место - Узбекистан

    3 место - Казахстан

    Спортсмены Казахстана смогут принять участие в молодежном чемпионате Азии в следующих категориях без отбора, согласно положению о проведении соревнования:

    - U19 – парни, одиночный разряд

    - U19 – девушки, одиночный разряд

    - U19 – парни, парный разряд

    - U19 – девушки, парный разряд

    - U19 - смешанный парный разряд

    - U15 - мальчики, командный разряд

    - U15 – девочки, командный разряд

    - U15 - мальчики, одиночный разряд

    С учетом квоты в командном зачете в категории U19 (парни), команда Казахстана планирует выступить в 10 категориях из 11.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!