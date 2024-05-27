Казахстанцы квалифицировались на молодежный чемпионат Азии по настольному теннису

В Алматы завершился отборочный турнир по настольному теннису на участие в молодежном чемпионате Азии в Китае. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Результаты заключительного дня соревнования:

Парни

Иран - Кыргызстан 3:0

Казахстан - Узбекистан 3:1

Кадырали Кабдылуахитов - Шохрух Искандаров 1:3

Алан Курмангалиев - Тимурбек Нурмонов 3:0

Абдулла Мамай - Хуршид Ахмедов 3:2

Алан Курмангалиев - Шохрух Искандаров 3:2.

1 место - Иран

2 место - Казахстан

3 место - Узбекистан

Девушки

Иран - Кыргызстан 3:0

Казахстан - Узбекистан 2:3

Сарвиноз Миркадирова - Аружан Камалова 1:3

Жанерке Кошкумбаева - Асель Еркебаева 0:3

Альбина Жаксылыкова - Мохира Абдуллаева 3:0

Сарвиноз Миркадирова - Асель Еркебаева 3:0

Жанерке Кошкумбаева - Аружан Камалова 0:3.

1 место - Иран

2 место - Узбекистан

3 место - Казахстан

Спортсмены Казахстана смогут принять участие в молодежном чемпионате Азии в следующих категориях без отбора, согласно положению о проведении соревнования: - U19 – парни, одиночный разряд - U19 – девушки, одиночный разряд - U19 – парни, парный разряд - U19 – девушки, парный разряд - U19 - смешанный парный разряд - U15 - мальчики, командный разряд - U15 – девочки, командный разряд - U15 - мальчики, одиночный разряд

С учетом квоты в командном зачете в категории U19 (парни), команда Казахстана планирует выступить в 10 категориях из 11.