Казахстанцы квалифицировались на молодежный чемпионат Азии по настольному теннису
В Алматы завершился отборочный турнир по настольному теннису на участие в молодежном чемпионате Азии в Китае. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Результаты заключительного дня соревнования:
Парни
Иран - Кыргызстан 3:0
Казахстан - Узбекистан 3:1
Кадырали Кабдылуахитов - Шохрух Искандаров 1:3
Алан Курмангалиев - Тимурбек Нурмонов 3:0
Абдулла Мамай - Хуршид Ахмедов 3:2
Алан Курмангалиев - Шохрух Искандаров 3:2.
1 место - Иран
2 место - Казахстан
3 место - Узбекистан
Девушки
Иран - Кыргызстан 3:0
Казахстан - Узбекистан 2:3
Сарвиноз Миркадирова - Аружан Камалова 1:3
Жанерке Кошкумбаева - Асель Еркебаева 0:3
Альбина Жаксылыкова - Мохира Абдуллаева 3:0
Сарвиноз Миркадирова - Асель Еркебаева 3:0
Жанерке Кошкумбаева - Аружан Камалова 0:3.
1 место - Иран
2 место - Узбекистан
3 место - Казахстан
Спортсмены Казахстана смогут принять участие в молодежном чемпионате Азии в следующих категориях без отбора, согласно положению о проведении соревнования:
- U19 – парни, одиночный разряд
- U19 – девушки, одиночный разряд
- U19 – парни, парный разряд
- U19 – девушки, парный разряд
- U19 - смешанный парный разряд
- U15 - мальчики, командный разряд
- U15 – девочки, командный разряд
- U15 - мальчики, одиночный разряд
С учетом квоты в командном зачете в категории U19 (парни), команда Казахстана планирует выступить в 10 категориях из 11.