Казахстанцы будут получать свидетельства о рождении через постаматы Kaspi

- Проект разработан в соответствии со статьей 22 Закон Республики Казахстан «О государственных услугах» и в целях постоянного совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи свидетельства о рождении гражданам Республики Казахстан, - пояснили в министерстве.

Также сообщается, что в рамках пилотного проекта осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче свидетельства о рождении гражданам РК через постоматы АО «Kaspi Bank» при оформлении заявки через мобильное приложение АО «Kaspi Bank», что является альтернативным вариантом действующему порядку в городах Астана, Алматы и Актау.

Проект опубликован на площадке «Открытые НПА» и доступен к обсуждению до 6 июня 2025 года.

О том, что казахстанцы смогут получать свидетельство о рождении без посещения ЦОНа стало известно в январе 2025 года.