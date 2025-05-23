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    17:07, 23 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанцы будут получать свидетельства о рождении через постаматы Kaspi

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством юстиции РК запускают пилотный проект по выдаче свидетельства о рождении посредством постаматов АО «Kaspi Bank», передает корреспондент агентства Kazinform.

    свидетельство о рождении туу туралы күәлік
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    - Проект разработан в соответствии со статьей 22 Закон Республики Казахстан «О государственных услугах» и в целях постоянного совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи свидетельства о рождении гражданам Республики Казахстан, - пояснили в министерстве.

    Также сообщается, что в рамках пилотного проекта осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче свидетельства о рождении гражданам РК через постоматы АО «Kaspi Bank» при оформлении заявки через мобильное приложение АО «Kaspi Bank», что является альтернативным вариантом действующему порядку в городах Астана, Алматы и Актау.

    Проект опубликован на площадке «Открытые НПА» и доступен к обсуждению до 6 июня 2025 года.

    О том, что казахстанцы смогут получать свидетельство о рождении без посещения ЦОНа стало известно в январе 2025 года.

    Теги:
    Цифровой Казахстан Общество Цифровизация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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