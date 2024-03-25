Казахстанцев задержали по подозрению в мошенничестве с криптовалютой в Испании

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность преступной организации, которая, как предполагается, занималась мошенничеством с криптовалютой, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По информации правоохранительных органов, были задержаны 12 членов группировки — граждане Казахстана, Молдовы, России и Украины.

По версии следствия, подозреваемые совершили махинации на более чем €50 тысяч в криптовалюте. Им удалось провести 20 мошеннических операций в разных провинциях Испании.

Расследование было проведено при поддержке Европейского полицейского агентства (Европола) и Интерпола.