Казахстанцев предупредили об ответственности за покупку у браконьеров осетра и икры

Особое внимание вызывает незаконный оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе рыб осетровых видов и их дериватов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области, проведенный анализ показывает, что незаконный вылов зачастую стимулируется потребительским спросом со стороны граждан, приобретающих браконьерскую продукцию.

По итогам 2025 года органами уголовного преследования области зарегистрировано 30 правонарушений в сфере экологии. В течение 2025 года в суд с обвинительным актом направлено 11 уголовных дел, по которым осуждено 10 лиц.

Прокуратура обращает особое внимание граждан на то, что согласно статьям 339 и 339-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан уголовной ответственности подлежат не только лица, осуществляющие незаконную добычу (браконьеры), но и те, кто незаконно приобретает, хранит, сбывает или перевозит редких животных и их части (покупатели и перекупщики).

Так, в текущем году приговором суда к уголовной ответственности привлечен житель города Атырау, у которого в ходе обыска автотранспорта было обнаружено и изъято 501,9 кг рыбы осетровых пород. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет. Также суд обязал его возместить более 304 млн тенге в виде материального ущерба и государственной пошлины.

Прокуратура Атырауской области предупреждает: незнание закона не освобождает от ответственности. Приобретая рыбу и икру сомнительного происхождения без соответствующих разрешительных документов у частных лиц, вы становитесь соучастником уголовного правонарушения.