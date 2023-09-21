Казахстанцев предупредили о принудительном взыскании неуплаченных налогов на имущество

1 октября текущего года истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Со 2 октября должникам будут направляться уведомления о задолженности. Если сумма задолженности составляет более 1 МРП, то по истечении 30 рабочих дней после вручения уведомления будет составлен налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности, - сообщил руководитель управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по Астане Ерлан Бакиров во время онлайн пресс-конференции.

По его данным, за 2022 год в столице налог на имущество начислен 424 тысячам физических лиц, что составляет 3,7 млрд тенге. На сегодня день 189 тысяч человек не оплатили налог, что в общей сложности составляет 1,3 млрд тенге.

1 апреля текущего года истек срок оплаты налога на транспорт за 2022 год.