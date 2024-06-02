Казахстанцев предупредили о грозах и пожарной опасности

Во всех регионах Казахстана, а также в Астане и Алматы объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 2 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ночью и утром ожидается гроза.

В Алматы во второй половине дня ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 13 м/с.

В Акмолинской области ожидается гроза. На западе, севере области ожидается туман. В Кокшетау ночью ожидается гроза, туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза.

На юге области Абай ожидается гроза. Ветер при грозе 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гроза, порывы ветра 15 м/с.

В центре Актюбинской области ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидаются гроза.На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается туман. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юге области ожидается туман.

На горных перевалах Туркестанской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.