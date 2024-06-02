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    00:10, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанцев предупредили о грозах и пожарной опасности

    гроза
    Фото: freepik.com

    Во всех регионах Казахстана, а также в Астане и Алматы объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 2 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Астане ночью и утром ожидается гроза.

    В Алматы во второй половине дня ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 13 м/с.

    В Акмолинской области ожидается гроза. На западе, севере области ожидается туман. В Кокшетау ночью ожидается гроза, туман.

    На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза.

    На юге области Абай ожидается гроза. Ветер при грозе 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гроза, порывы ветра 15 м/с.

    В центре Актюбинской области ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Атырауской области ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза.

    В горных районах Жамбылской области ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

    В области Жетысу ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Карагандинской области ожидаются гроза.На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

    На юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской области ожидается туман. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

    На западе, юге Павлодарской области ожидается гроза.

    В Северо-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юге области ожидается туман.

    На горных перевалах Туркестанской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Улытау ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. 

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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