Казахстанцев обманули на 11 млрд тенге с начала года

За первые четыре месяца этого года в Казахстане зарегистрировано более 6,5 тысяч случаев интернет-мошенничества, причинивших ущерб на сумму более 11 млрд тенге. Об этом сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

В МВД отметили, что интернет-торговля стала удобным и популярным способом покупки товаров и услуг, однако мошенники стали использовать это в своих корыстных целях, размещая ложные объявления. Они требуют предоплату за товар или услугу, после чего исчезают, оставляя покупателя ни с чем. С начала года было зарегистрировано более 2 700 таких случаев.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД рекомендуют:

остерегаться фишинговых сайтов. Эти поддельные сайты маскируются под настоящие, чтобы украсть личные данные и деньги. Необходимо всегда проверять адрес сайта в строке браузера и избегать переходов по подозрительным ссылкам.

договариваться об оплате после получения и проверки товара.

проверять наличие товара. Если продавец находится в другом городе, можно попросить знакомых или родственников получить и переслать товар.

Еще одним распространенным видом интернет-мошенничества в ведомстве назвали инвестиционные схемы. С начала года более 700 казахстанцев стали жертвами таких схем, зачастую, вкладывая последние сбережения или даже оформляя кредиты.