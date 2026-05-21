Казахстанцев будут заранее уведомлять перед блокировкой счетов из-за долгов

Как пояснил депутат Нурсултан Байтелесов, в поправки по вопросам нотариальной деятельности включена норма о надлежащем уведомлении должника.

- В настоящее время многие граждане, к сожалению, узнают о наличии исполнительной надписи только после того, как их банковские счета уже заблокированы. Для устранения этого пробела предусматривается обязательство направлять должнику копию исполнительной надписи через портал «электронного правительства» и SMS с фиксацией факта доставки, - отметил он.

По словам депутата, сегодня в рамках пилотного проекта уже реализована автоматическая SMS-рассылка.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят ответственность нотариусов за нарушения.