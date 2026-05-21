    Казахстанцев будут заранее уведомлять перед блокировкой счетов из-за долгов

    Мажилис одобрил норму об обязательном уведомлении должников о возможной блокировке счетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform / Freepik

    Как пояснил депутат Нурсултан Байтелесов, в поправки по вопросам нотариальной деятельности включена норма о надлежащем уведомлении должника.

    - В настоящее время многие граждане, к сожалению, узнают о наличии исполнительной надписи только после того, как их банковские счета уже заблокированы. Для устранения этого пробела предусматривается обязательство направлять должнику копию исполнительной надписи через портал «электронного правительства» и SMS с фиксацией факта доставки, - отметил он.

    По словам депутата, сегодня в рамках пилотного проекта уже реализована автоматическая SMS-рассылка.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят ответственность нотариусов за нарушения.

    Данира Искакова
