Казахстанцам упростят участие в экологических слушаниях

Согласно обновленным нормам, общественные слушания определены как одна из форм участия граждан в принятии государственных и управленческих решений, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития. Теперь обсуждения могут проводиться как в формате открытых собраний, так и через Цифровую систему уполномоченного органа в области экологии.

Для публикации материалов по слушаниям на интернет-ресурсах местных исполнительных органов и государственных органов-разработчиков создадут отдельную рубрику «Общественные слушания». Ведение цифровой платформы поручено подведомственной организации экологического ведомства.

Документы, выносимые на обсуждение, должны размещаться в системе не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения слушаний. Замечания и предложения от граждан и заинтересованных госорганов можно направлять как через цифровую платформу, так и письменно — не позднее чем за три рабочих дня до начала слушаний.

Также уточнен перечень информации, которая обязательно должна содержаться в объявлении о проведении слушаний. В него включены сведения о проекте, территории предполагаемого воздействия, контактные данные инициаторов и разработчиков, ссылки на документы, а также ссылка на платформу видеоконференцсвязи.

Кроме того, местные исполнительные органы обязаны публиковать протоколы, аудио- и видеозаписи общественных слушаний в течение двух рабочих дней после подписания. Документы будут заверяться электронной цифровой подписью.

В правила внесены и другие изменения. Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.