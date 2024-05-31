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    11:26, 31 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцам стало проще подать жалобу на бюрократов

    бюрократия, волокита
    Фото: pixabay

    У граждан появилась возможность в пару кликов пожаловаться на некачественно оказанную госуслугу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам государственной службы.

    В мобильном приложении Telegram внедрили новый механизм обжалования качества оказания государственных услуг в режиме реального времени. Подать подобную жалобу либо внести предложение по снижению бюрократии, упрощению бизнес-процессов, стало возможным через бот-платформу «EgovKzBot2.0».

    Инициатором и разработчиком столь удобной функции для граждан выступили Агентство по делам государственной службы и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

    жалоба на некачественные госуслуги
    Фото: Агентство по делам госслужбы

    Функция проста в применении, не требует специальных навыков и имеет удобный интерфейс. Теперь в случае возникновения проблемных вопросов при получении государственных услуг гражданам достаточно в Telegram-бот «EgovKzBot2.0» ввести данные учреждения-услугодателя и направить свои комментарии, предложения или жалобы. Пожаловаться можно, в том числе на истребование излишних документов, необоснованные отказы или несвоевременное оказание услуг и другое.

    Все поступившие жалобы и предложения рассматриваются и предоставляется обратная связь, вопросы решаются ответственными лицами в кратчайшие сроки.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Соцсети Закон и право Права человека Госслужба
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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