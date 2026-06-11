Казахстанцам не рекомендуют посещать Иран — МИД РК

Министерство иностранных дел Казахстана не рекомендует гражданам посещать Иран. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на вопрос журналистов о странах, поездки в которые могут быть связаны с повышенными рисками в период отпускного сезона, он отметил, что внешнеполитическое ведомство на постоянной основе отслеживает ситуацию в различных регионах мира.

— Мы, безусловно, ведем эту работу на постоянной основе, мониторим ситуацию. Защита прав и обеспечение интересов граждан Республики Казахстан является одной из ключевых задач внешней политики Казахстана. Поэтому мы на постоянной основе ведем мониторинг, будь то политическая ситуация, какие-то природные катаклизмы либо осложнения экономического характера в различных странах, — сказал Ержан Ашикбаев.

По его словам, на основе такого мониторинга государственные органы публикуют соответствующие рекомендации для граждан.

— Мы слышим, видим, в том числе из ваших сообщений, о сложной эпидемиологической ситуации в странах Африки. Конфликт на Ближнем Востоке всем известен. Поэтому все рекомендации наши и других государственных органов Казахстана, в частности Министерства здравоохранения в части эпидемиологической ситуации, — это наши настоятельные рекомендации для граждан Казахстана, — отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о конкретных странах, первый заместитель министра сообщил, что Иран в настоящее время не рекомендован для посещения казахстанцами.

— Иран в настоящее время не рекомендован к посещению, — заявил Ержан Ашикбаев.

Он также добавил, что МИД не рекомендует поездки в ряд африканских государств, однако их перечень будет предоставлен дополнительно.

— Ряд стран Африки не рекомендованы к посещению. Мы вам дадим полный список в соответствующем порядке, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Рейсы из Казахстана в Дубай возобновят с 20 июня.