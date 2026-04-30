Казахстанцам напомнили правила и запреты в поездах перед майскими праздниками

В преддверии майских праздников в АО «НК «Қазақстан темір жолы» призвали пассажиров соблюдать правила проезда на железнодорожном транспорте, передает агентство Kazinform.

Как отметили в компании, в периоды государственных праздников, выходных и школьных каникул традиционно наблюдается рост пассажиропотока. В связи с этим перевозчик напомнил о базовых требованиях, от соблюдения которых зависит безопасность и комфорт поездок.

В частности, пассажирам запрещено находиться в вагоне без действующего билета. При его отсутствии человека могут высадить на ближайшей станции. Также не допускается перевозка детей без документов, удостоверяющих личность или подтверждающих родство.

Отдельное внимание уделено провозу багажа. Если его вес превышает установленную норму (более 35 кг на одного пассажира), требуется предварительная оплата и оформление соответствующих документов. Аналогичные требования действуют и при перевозке животных. Без ветеринарных документов в посадке могут отказать.

В КТЖ напомнили, что в поездах строго запрещено курение, включая использование электронных сигарет, а также необоснованное применение стоп-крана. Кроме того, под запретом перевозка запрещенных веществ и предметов, а также любые проявления агрессии и конфликтного поведения.

Фото: KТЖ

Пассажирам также не рекомендуется покидать поезд во время движения. Это представляет угрозу для жизни и здоровья. За вандализм, загрязнение вагонов и порчу имущества предусмотрены меры вплоть до снятия с маршрута.

В компании подчеркнули, что все требования закреплены правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.

По вопросам качества сервиса пассажиры могут обратиться через WhatsApp по номеру +7 776 714 5686 или по бесплатному телефону 1433, а также воспользоваться QR-кодами, размещенными в вагонах поездов.

