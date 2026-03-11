    17:07, 11 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцам напомнили о суровом наказании за срыв подснежников и тюльпанов

    Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев напомнил об ответственности за срыв редких растений, в том числе тюльпанов и подснежников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    подснежники
    Фото: Каратауский государственный природный заповедник

    Министр напомнил, что за срыв тюльпанов и подснежников в Казахстане предусмотрено суровое наказание.

    — Я советую лучше не срывать эти растения. Их не так много, и не зря они включены в перечень охраняемых видов. Каждый день или каждый год в мире исчезает очень много видов растений и, конечно, животных. А потеря любого вида растений и животных может привести к необратимым каким-то негативным последствиям. Поэтому берегите природу, — призвал Ерлан Нысанбаев.

    Ранее мы писали о том, что семь тысяч тюльпанов расцвели в ботаническом саду Туркестана.

    В горах Туркестанской области и Жетысу распустились первые подснежники.

    Карина Кущанова
