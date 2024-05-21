Казахстанцам могут разрешить оформлять жилье и авто в лизинг

В Министерстве национальной экономики РК дали разъяснения по вопросу внедрения лизинга для физических лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

Агентство Kazinform в своем официальном запросе Министерству уточнил, на каком этапе внедрение лизинга жилья и авто для физических лиц.

- Депутаты Мажилиса Парламента РК инициировали законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу лизинга для физических лиц». Предлагаемые поправки направлены на снижение уровня закредитованности населения и социального обеспечения граждан, а также реализацию задач по развитию конкурентоспособности банковского сектора и рынка частных лизинговых компаний, - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В настоящее время законопроект разрабатывается соответствующими государственными органами.

Следует отметить, что согласно статье 4 действующего Закона Республики Казахстан «О финансовом лизинге» здания, сооружения, машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства, земельные участки и любые другие непотребляемые вещи могут быть предметом лизинга.