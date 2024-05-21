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    17:22, 21 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцам могут разрешить оформлять жилье и авто в лизинг

    автомобили
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В Министерстве национальной экономики РК дали разъяснения по вопросу внедрения лизинга для физических лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Агентство Kazinform в своем официальном запросе Министерству уточнил, на каком этапе внедрение лизинга жилья и авто для физических лиц. 

    - Депутаты Мажилиса Парламента РК инициировали законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу лизинга для физических лиц». Предлагаемые поправки направлены на снижение уровня закредитованности населения и социального обеспечения граждан, а также реализацию задач по развитию конкурентоспособности банковского сектора и рынка частных лизинговых компаний, - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    В настоящее время законопроект разрабатывается соответствующими государственными органами.

    Следует отметить, что согласно статье 4 действующего Закона Республики Казахстан «О финансовом лизинге» здания, сооружения, машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства, земельные участки и любые другие непотребляемые вещи могут быть предметом лизинга. 

    Теги:
    Правительство РК Миннацэкономики Общество Авто Лизинг
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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