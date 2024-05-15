Казахстанца, подозреваемого в убийстве, экстрадировали из Турции

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Турции экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за разбой, убийство и угон. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в марте 2022 года на территории Алматинской области подозреваемый вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге. Убив водителя, преступники избавились от трупа, закопав его в придорожной яме.

После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В августе 2023 года фигурант задержан на территории Турции.

Он водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение этих преступленийпредусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.