Казахстанца экстрадировали из Грузии за фальшивомонетничество
Сотрудниками Генеральной прокуратуры РК и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства РК в Грузии из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот, с их перемещением через государственную границу Казахстана. Об этом передает агентство Кazinform.
Как сообщили в Генпрокуратуре РК, он подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турецкой Республики поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
- В мае он был задержан на территории Грузиии по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.
Подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что ранее за аналогичное преступление Генеральная прокуратура экстрадировала казахстанку из Швеции, которая была осуждена.