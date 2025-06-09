Казахстанца экстрадировали из Грузии за фальшивомонетничество

Как сообщили в Генпрокуратуре РК, он подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турецкой Республики поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

- В мае он был задержан на территории Грузиии по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее за аналогичное преступление Генеральная прокуратура экстрадировала казахстанку из Швеции, которая была осуждена.