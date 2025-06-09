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    14:50, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанца экстрадировали из Грузии за фальшивомонетничество

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры РК и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства РК в Грузии из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот, с их перемещением через государственную границу Казахстана. Об этом передает агентство Кazinform.

    Казахстанца экстрадировали из Грузии за фальшивомонетничество
    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в Генпрокуратуре РК, он подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турецкой Республики поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

    - В мае он был задержан на территории Грузиии по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.
    Подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, - добавили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, что ранее за аналогичное преступление Генеральная прокуратура экстрадировала казахстанку из Швеции, которая была осуждена.

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Грузия Видео
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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