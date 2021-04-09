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    20:35, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанскую вакцину QazVac представили ученые

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    КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - В Научно-исследовательском институте биологической безопасности представили разработанную казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-in (QazVac), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ученый-вирусолог НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов во время встречи с журналистами на площадке института показал, как выглядит вакцина.

    «Эту вакцину разработал наш институт. В коробке 10 флаконов, что составляет 10 доз. В каждом флаконе одна доза. Во флаконе имеется пол миллилитров вакцины или 10 капель. Перед применением нужно хорошо встряхнуть, чтобы не оседало. После встряхивания вакцина набирается в шприц и вводится в плечевые мышцы», - рассказал Леспек Кутумбетов.

    Как отметил ученый-разработчик, этот же флакон используется во время применения второго компонента - через 21 день.

    «Вакцина хранится в обычном бытовом холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. Замораживать ее нельзя. Можно хранить в течение года», - проинформировал Л. Кутумбетов.

    Ранее генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья сообщила, что первая вакцина казахстанского производства в объеме 50 тысяч доз будет доступна в конце апреля.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Регионы Казахстана Жамбылская область Главная QazCovid-in Минздрав РК
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