Казахстанскую вакцину QazVac представили ученые

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - В Научно-исследовательском институте биологической безопасности представили разработанную казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-in (QazVac), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученый-вирусолог НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов во время встречи с журналистами на площадке института показал, как выглядит вакцина.

«Эту вакцину разработал наш институт. В коробке 10 флаконов, что составляет 10 доз. В каждом флаконе одна доза. Во флаконе имеется пол миллилитров вакцины или 10 капель. Перед применением нужно хорошо встряхнуть, чтобы не оседало. После встряхивания вакцина набирается в шприц и вводится в плечевые мышцы», - рассказал Леспек Кутумбетов.

Как отметил ученый-разработчик, этот же флакон используется во время применения второго компонента - через 21 день.

«Вакцина хранится в обычном бытовом холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. Замораживать ее нельзя. Можно хранить в течение года», - проинформировал Л. Кутумбетов.

Ранее генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья сообщила, что первая вакцина казахстанского производства в объеме 50 тысяч доз будет доступна в конце апреля.