Казахстанскую вакцину будут разливать в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал, где будет производиться казахстанская вакцина против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Где будут производить казахстанскую вакцину

«На сегодня есть договоренность у нас с Турцией, потому что мощнейшая производственная база. У них нет собственной вакцины, но есть большие производственные площадки. По этому вопросу сегодня предварительно у нас имеется конкретная договоренность с этим регионом. Уже подписали предварительное соглашение», - сказал Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.

Более того, по его словам, с турецкой стороной подписано соглашение на сопровождение и строительство самого нашего завода .

«Вы знаете, что идет строительство завода. Кроме того, мы договорились о сопровождении для соответствия последующих требований международных стандартов, в первую очередь, это GMP монтаж самого оборудования, с известной крупнейшей компанией Турции, которая сегодня подписала соглашение с Министерством образования, здравоохранения, акиматом Жамбылской области и соответствующими компаниями. Об этом вы должны знать, мы говорили уже», - отметил спикер.

«Там будет только розлив. А производство – это наша вакцина», - заключил зампремьера.