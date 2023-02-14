Казахстанскую науку ожидает поэтапная трансформация

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек обозначил ряд новых задач, поставленных перед профильным ведомством в рамках преобразования наукоемкого сектора в экономически прибыльную отрасль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, министр в своем выступлении на заседании Правительства РК по теме «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности» отметил необходимость поэтапной трансформации национальной системы науки, ориентированной на конкретные результаты.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в предвыборной программе отметил, что наука будет ориентирована на новые технологии производства, которые позволят стране стать конкурентоспособной. В данном ключе необходимо отметить важность коммерциализации научных результатов. Успешная коммерциализация позволяет повысить добавленную стоимость, укрепить конкурентоспособность бизнеса и страны в целом», - сказал Саясат Нурбек.

По словам министра, ожидается поэтапный переход рабочих процессов в науке на индустриальные нужды страны. Вывод на рынок инновационной продукции рассмотрен ведомством на международном примере трех стран США, Германии и Финляндии.