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Казахстанскую молодежь обучат не попадаться в ловушки онлайн-мошенников

19 Января 2023, 14:12
Казахстанскую молодежь обучат не попадаться в ловушки онлайн-мошенников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул важность повышения финансовой грамотности молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас финансовые технологии выходят на следующий уровень, очень большие вызовы стоят в сфере идентификации, в сфере обеспечения безопасности, в сфере защиты персональных данных участников финансовых транзакций. Наши студенты получат возможность участвовать в самых лучших курсах, которые наработаны компанией MasterCard», - сказал Саясат Нурбек на форуме Ecom Business MeetUp.

По его словам, ведомство планирует особо развивать сотрудничество в плане обеспечения безопасности транзакций.

«К сожалению, учащаются случаи, когда наши граждане, в частности, молодые, попадаются в ловушки финансовых махинаций – ставки, онлайн-игры, онлайн-кредитование. X-Bet и другие компании активно продвигают свои услуги, финансовая грамотность низкая, некоторые наши граждане попадают в ловушку. И, зачастую, бывают случаи, когда молодые люди не видят другого выхода, решают закончить свою жизнь суицидом», - добавил министр.


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