Казахстанскую литературу нового поколения представили в Китае

В рамках 30-й Южнокитайской книжной выставки в Гуанчжоу состоялась специальная сессия, посвященная современной литературе Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Китайской аудитории представили произведения казахстанских авторов разных жанров, а также рассказали об основных направлениях современной казахской литературы и творчестве авторов нового поколения.

Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

В частности, были представлены роман Максата Малика «Абыл мен Қабыл», детская книга Айсулу Алмасбай «Жел тербеген әуен», детективный роман Алишера Рахата «Иесіз көлеңке» и произведение современной прозы Нурайны Сатпаевой «Мухит идет за светом».

Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Отдельное внимание участники уделили вопросам перевода и продвижения казахстанской литературы за рубежом, защиты авторских прав, а также расширения издательского и литературного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

Отметим, в дни выставки в национальном павильоне Казахстана представлено около 100 книг и культурных продуктов. Экспозиция охватывает современную и детскую литературу, культурное наследие и креативные индустрии.

Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Ранее сообщалось о том, что книги Абая, Ауэзова и Уалиханова представили на выставке в Китае.