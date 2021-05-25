Казахстанскую экономику в постпандемический период обсудили в Клубе молодых экспертов при Сенате

С участием спикера Сената Маулена Ашимбаева прошло пятое заседание Клуба молодых экспертов при Сенате. Участники обсудили тенденции, задачи и перспективы казахстанской экономики в постпандемический период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Во встрече принял участие министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, члены клуба и приглашенные эксперты.

Предваряя дискуссию, председатель Сената подчеркнул, что пандемия Covid-19 оказала негативное влияние на мировую экономику. Показатели казахстанского ВВП сократились на 2,6%. Среди наиболее пострадавших отраслей – транспорт, торговля, сектор услуг.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в Казахстане по поручению Главы государства был принят пакет антикризисных мер. Компенсационные выплаты из-за потери дохода получили свыше 4,5 млн казахстанцев. Были проиндексированы пенсии и пособия, увеличены зарплаты врачей и медицинского персонала. Спикер Сената также напомнил о предпринятых комплексных мерах по поддержке МСБ.

Как отметил Маулен Ашимбаев, в условиях пандемии задача Парламента заключается в качественной проработке и оперативном принятии законов, направленных на реализацию антикризисных мер.

«Пандемия ускорила определенные процессы в мировой экономике и организации общественной жизни. Так, дистанционная работа, дистанционное обучение, цифровизация бизнеса, предоставление услуг и приобретение товаров через Интернет, бережное отношение к ресурсам и потреблению будут становиться неотъемлемой частью нашей жизни. Стратегия развития в постпандемический период должна учитывать эти и другие тенденции», - сказал Председатель Сената.

Маулен Ашимбаев назвал ряд актуальных задач, стоящих перед Казахстаном. Среди них – восстановление динамики развития МСБ и рабочих мест, цифровизация государственных услуг и бизнеса, а также обеспечение соразмерности государственных расходов доходам государства.

По словам Спикера Сената, в нынешнем году наблюдается рост дефицита бюджета с 3,1% к ВВП в 2020 году до 3,5% к ВВП в 2021 году.

«Дефицит бюджета финансируется за счет внутренних и внешних заимствований. Эта проблемы не нова. Необходимо изменить эту тенденцию при формировании бюджета на следующий трехлетний период 2022-2024 годов. Бюджет должен пополняться за счет развития несырьевого сектора и обрабатывающей промышленности. Экономию ресурсов, в том числе государственных, могут обеспечить новые формы организации труда. В частности – расширение дистанционных форматов работы, более активное использование цифровых платформ», - уверен Маулен Ашимбаев.

Еще одной актуальной задачей Председатель Сената назвал подготовку специалистов по направлениям, нехватку и отсутствие которых выявила пандемия. Это медики, особенно инфекционисты и эпидемиологи, а также преподаватели, специалисты в сфере IT.

« В целом, система образования должна рассматриваться как важная часть стратегии развития в постпандемический период, поскольку именно она обеспечивает промышленность и производственный сектор квалифицированными кадрами «, - сказал Маулен Ашимбаев.

Участники дискуссии поделились своими прогнозами и рекомендациями относительно восстановления казахстанской экономики. В частности, заместитель председателя НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев рассказал о результатах опроса, проведенного среди предпринимателей по поводу их потребностей в рабочей силе в период пандемии и после нее. Еще один приглашённый эксперт – Тимур Одилов озвучил свои рекомендации относительно законодательного обеспечения Национального плана развития страны до 2025 года. Развитие промышленности с учетом новых глобальных вызовов стало темой презентации Айнур Амирбековой , а Эльдар Шамсутдинов поделился результатами анализа состояния микро и малого бизнеса в посткарантинный период.

Своим видением перспектив постпандемического развития поделились и члены клуба. Куаныш Жаиков рассказал о результатах исследований по моделированию влияния «коронакризиса» на перспективы развития отраслей в Казахстане. Ожет Шегирбаев поделился мнением об экспортной стратегии, как инструменте восстановления экономики в посткризисный период.

Подводя итоги обсуждения, Маулен Ашимбаев выразил уверенность в том, что высказанные экспертами предложения и рекомендации найдут отражение в работе Парламента и будут приняты во внимание Министерством национальной экономики.