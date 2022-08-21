Казахстанскую актрису насильно удерживают в Лаосе – начато расследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская актриса Анель Бермаганбет в социальных сетях опубликовала пост о том, что ее насильно удерживают в Лаосе (страна в Юго-Восточной Азии, прим. ред.), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент уже 4-й день в Лаосе, я закрылась в комнате одна, никого не впускаю, вчера пыталась поговорить со старшим китайцем о том, что я не буду работать на таких условиях, и о том, что могу возместить затраты за перелет и улететь домой. На то он ответил: это тебе не то место, куда приезжают и уезжают, ты должна тут остаться на 1 год, соответственно у меня поднялась паника. Компания, которая якобы является платформой для инвестиций, оказалась мошенниками, мне нужно было выполнять работу менеджера по работе с клиентами», - написала Анель Бермаганбетова в Instagram.

Согласно ее более ранним постам, она прилетела в Таиланд для работы с китайской компанией и создания своего бренда. По приезду в эту страну Анель с сопроводителями полетела в тайский город Чианграй, откуда ее повезли в какой-то населенный пункт. Далее она рассказала, что ее встретил китаец, который повез ее в офис компании и повел сдавать анализ мочи. «Как только заехали на территорию, я поняла, что меня обманули… Моя первая мысль: «Ну, все, пока, жизнь, сейчас тебя на органы продадут, и никто не узнает», - писала Анель.

Далее девушку, по ее словам, заселили в «грязную комнату», где живут 8 человек. «Поднимаемся к боссу, а там теперь огромная комната с людьми, которые работают за компьютерами, и тут сажусь к боссу. Наливают с размер пальца кружку чая, ставят мне сим-карту с интернетом, улыбаются, а я прям чувствую эту маску и за ней - жестокость к людям. Затем говорит, покажу тебе общежитие, и тут я в ступоре, в условиях говорилось, что буду жить в двухместной комнате либо снимут гостиницу. Когда я увидела 8-ю комнату, я была в шоке и заплакала, сразу вышла оттуда, потому что там живут свиньи, все было накурено, разбросано, грязно и нет душевой», - говорит она.

Актриса также сообщила, что ее близкие с Казахстана работают над решением и выходом из данной ситуации. На данный момент вышли на посольство Вьетнама, Таиланда, в Ханое, Посольство РФ в Лаосе, все обещают помочь.

«Брат написал заявление в ДВД по Кызылординской области, 40 часов прошло, ему никто не ответил. Решают задачу своими силами, через знакомых. На кого удалось выйти своими силами, написала выше. Пишу этот пост с целью привлечь внимание правительственные структуры: МИД Казахстана, Генпрокуратуру Казахстана, МВД Казахстана, чтобы мне помогли отсюда выехать. Я нахожусь в заложниках в этом государстве Лаос. Оказалось, что тут у них есть свой определенный участок земли, который у них в аренде, где они могут осуществлять такую незаконную деятельность», - констатировала А. Бермаганбетова.

Как сообщает Telegram -канал МВД РК, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека). Начато досудебное расследование. «О результатах расследования будет сообщено дополнительно. О данном происшествии уведомлено Министерство иностранных дел РК. Поддерживается контакт с братом потерпевшей. Кроме того, направлено письмо в департамент консульства РК», - говорится в опубликованном сообщении. Кроме того, МВД опубликовало скрин поста брата Анель с благодарностью к следователю.













Фото: www.instagram.com/anel.bermaganbet

