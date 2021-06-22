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    14:38, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанскому производителю помогли снять экспортный барьер в Катаре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанскому производителю помогли снять экспортный барьер в Катаре. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С каждым экспортером мы отрабатываем буквально «в ручном режиме». Так, пару недель назад Министерство совместно с посольством Республики Казахстан в Государстве Катар помогли снять экспортный барьер казахстанскому производителю мясных продуктов «Халал» – компании «Первомайские деликатесы», – рассказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

    Он рассказал подробности затруднений экспортера.

    «Компания заключила долгосрочный контракт на поставку в Катар, и первая партия прошла все импортные процедуры в Катаре без проблем. Но вторая партия застряла по неясным причинам на таможне», – объяснил министр.

    «Совместно с представителями МИД мы проработали этот вопрос, и бизнес смог выполнить свои обязательства по контракту. И сейчас продукция казахстанской компании «Первомайские деликатесы» продается в Катаре», – заключил глава Минторговли.



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