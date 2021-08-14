Казахстанскому дипломату вручили высшую награду Пакистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась торжественная церемония вручения награды «Ситара и-Пакистан» казахстанскому дипломату Бахытбеку Шабарбаеву от имени президента Пакистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение 11 лет Бакытбек Шабарбаев занимал пост Посла Казахстана в Пакистане. За этот период товарооборот между двумя странами увеличился в несколько раз. К слову, в 1992 году, когда в Пакистане открылось посольство Казахстана, он был членом этой команды. В целом он нес свою службу в нашей стране почти 20 лет и заслужил своей работой глубокое уважение и авторитет с нашей стороны», - сказал Посол Исламской Республики Пакистан Саджад Ахмед Сихар.

Он также отметил, что, учитывая вклад Б. Шабарбаева в укрепление отношений между Казахстаном и Пакистаном, президент Пакистана принял решение вручить награду «Ситара и-Пакистан».

«Эта награда должна была быть вручена в 2020 году. Однако в связи с пандемией Бакытбек Шабарбаев не смог посетить Пакистан. Поэтому сегодня мы организовали церемонию вручения этой награды в Нур-Султане. Для нас большая честь наградить известного дипломата Казахстана от имени президента Пакистана», - сказал Саджад Ахмед Сихар.

В январе 2018 года Указом Главы государства в соответствии с Законом РК «О государственной службе Республики Казахстан», в связи с достижением пенсионного возраста Шабарбаев Бакытбек Сейсебаевич был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш по совместительству.

«Ситара и-Пакистан» – высшая гражданская награда и знак отличия Пакистана, вручаемая президентом страны иностранным гражданам, а также за высшую степень заслуги перед страной. Награда была учреждена 19 марта 1957 года.



