Казахстанскому детскому телеканалу «Balapan» исполнилось 10 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня единственному детскому телеканалу «Baplapan» в нашей стране исполняется 10 лет. Телеканал, который начал вещание 27 сентября 2010 года по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, входит в состав АО РТРК «Казахстан». Вещает 17 часов в сутки на казахском языке в SD формате и радует маленьких зрителей захватывающими, увлекательными программами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2010 году в Казахстане начал свою работу телеканал «Balapan» - первый и единственный в нашей стране детский телеканал. С этого момента он стал для маленьких зрителей верным другом, духовным руководителем, выпустив в свет учебно-познавательные, спортивные, развлекательные, анимационные и интеллектуальные программы. На сегодняшний день «Balapan» можно назвать не просто транслирующим интересные программы и передачи телеканалом, но и средством воспитания подрастающего поколения.

За 10 лет вещания телеканал выпустил 246 телевизионных проектов, 19 телесериалов, 67 анимационных мультсериалов. В истории казахстанской киноиндустрии телеканал «Balapan» впервые выпустил телесериал «Санжар мен Қайсар» для детей и ряд отечественных мультсериалов. Если до этого времени аудитория телеканала охватывала детей до 12 лет, то сейчас охватывает с 8 лет. В осеннем сезоне телеканал представит зрителям 17 анимационных проектов, состоящих из 253 серий.

«Balapan» радует юных зрителей программами «Ол кім? Бұл не?», «Шарайна», «Күлегеш», «Сен білесің бе?», «Бала тілі – бал», «Жүзден жүйрік», «Айжұлдыз», «Санамақ». Также отечественными мультсериалами «Қанатты барыс», «Baldyrgan», «Aldar Kose».

Примечательно, что пять анимационных проектов телеканала «Balapan» будут транслироваться в США через кабельные каналы, а в странах Латинской Америки через VOD и онлайн каналы. У зрителей появится возможность посмотреть такие проекты, как «Тынымсыз шөжелер», «Сәби», «Еркелер», «Шахмат патшалығы», «Пырақтар» в выше указанных странах на английском, испанском и португальском языках. Договор заключен с компанией «Olympusat», осуществляющей услуги сетевого и спутникового вещания в США.

Наряду с этим, анимационные проекты телеканала будут загружены на платформу IVI.RU, являющейся онлайн-кинотеатром №1 в России. То есть, мультфильмы «Күнекей», «Сәби», «Еркелер» можно посмотреть на этой платформе. Это знаковое событие в истории казахстанской анимации и первого и единственного детского телеканала «Balapan» в нашей стране.

Телеканал входит в пакет бесплатных каналов OTAU TV и базовый пакет совместного IPTV-бренда ТОО Alacast и АО «Казахтелеком» ID TV. Присутствует в основном мультиплексе национального оператора эфирного цифрового телерадиовещания АО «Казтелерадио», ретранслируется кабельными операторами.

В честь 10-летнего юбилея телеканал «Qazaqstan» сегодня в 15:20 покажет спецпроект «Balapan» телеарнасына - 10 жыл».



