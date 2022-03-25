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Казахстанского «Золотого человека» представили на выставке в Башкортостане

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Марта 2022, 20:30
Казахстанского «Золотого человека» представили на выставке в Башкортостане

УФА. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее Республики Башкортостан в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» состоялось торжественное открытие выставки «Великая Степь: пространство, время, культура». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального музея РК.

Целью выставки является ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана. На выставке представлен символ Республики Казахстан – «Золотой человек».

Спустя почти полвека Национальный музей Республики Казахстан объявил международное турне – «Шествие Золотого человека по музеям мира». И в рамках масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в ведущих музеях Европы и Азии.

На открытии выставки директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы отметил тесные культурные связи между двумя странами.

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«Благоприятный политический фон, который создан благодаря усилиями Глав наших государств, способствует активизации культурных связей. Сохранение артефактов, бережное отношение к нашей с вами истории, к нашему многовековому наследию – это наша основная задача.

Сегодня у жителей и гостей города Уфы появилась такая уникальная возможность, познакомится ближе с шедеврами Великой степи, прикоснуться к культуре казахского народа. Позвольте выразить слова благодарности руководству и сотрудникам Национального музея Республики Башкортостан за содействие в организации данной выставки. Искренне желаю, чтобы выставка понравилась посетителям и оставила яркие впечатления», - сказал А. Мухамедиулы.

На выставке в Национальном музее Республики Башкортостан посетители увидели реконструкцию «Золотого человека» в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V – IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина.

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Также на выставке показаны уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель (Восточно-Казахстанская область).

А всего на выставке представлено 125 предметов из фондов Национального музея Республики Казахстан. Следует отметить, что представляемые на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана эта лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.

Кроме того, в рамках выставки состоялась панельная секция «Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения», где спикером выступил археолог, доктор исторических наук Зейнолла Самашев.

Отметим, что выставка «Великая Степь: пространство, время, культура» продлится до 29 мая текущего года.

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Культура   История Казахстана   Россия   Башкортостан  
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