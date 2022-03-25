Казахстанского «Золотого человека» представили на выставке в Башкортостане

УФА. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее Республики Башкортостан в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» состоялось торжественное открытие выставки «Великая Степь: пространство, время, культура». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального музея РК.

Целью выставки является ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана. На выставке представлен символ Республики Казахстан – «Золотой человек».

Спустя почти полвека Национальный музей Республики Казахстан объявил международное турне – «Шествие Золотого человека по музеям мира». И в рамках масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в ведущих музеях Европы и Азии.

На открытии выставки директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы отметил тесные культурные связи между двумя странами.

«Благоприятный политический фон, который создан благодаря усилиями Глав наших государств, способствует активизации культурных связей. Сохранение артефактов, бережное отношение к нашей с вами истории, к нашему многовековому наследию – это наша основная задача.

Сегодня у жителей и гостей города Уфы появилась такая уникальная возможность, познакомится ближе с шедеврами Великой степи, прикоснуться к культуре казахского народа. Позвольте выразить слова благодарности руководству и сотрудникам Национального музея Республики Башкортостан за содействие в организации данной выставки. Искренне желаю, чтобы выставка понравилась посетителям и оставила яркие впечатления», - сказал А. Мухамедиулы.

На выставке в Национальном музее Республики Башкортостан посетители увидели реконструкцию «Золотого человека» в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V – IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина.

Также на выставке показаны уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель (Восточно-Казахстанская область).

А всего на выставке представлено 125 предметов из фондов Национального музея Республики Казахстан. Следует отметить, что представляемые на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана эта лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.

Кроме того, в рамках выставки состоялась панельная секция «Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения», где спикером выступил археолог, доктор исторических наук Зейнолла Самашев.

Отметим, что выставка «Великая Степь: пространство, время, культура» продлится до 29 мая текущего года.