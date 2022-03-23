РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:27, 23 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанского тяжелоатлета дисквалифицировали на восемь лет и лишили «золота» Олимпиады

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казахстанского штангиста Ниджата Рагимова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В январе 2021 года Международное агентство допинг-тестирования (ITA), действуя от имени Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), предъявило Рагимову обвинения в допинг-нарушении и временно отстранило спортсмена. Он решил оспорить решение, дело было передано в антидопинговое подразделение CAS.

    Арбитр суда признал тяжелоатлета виновным в подмене четырех образцов мочи, что является нарушением статьи 2.2 антидопинговых правил IWF (использование запрещенных методов), и дисквалифицировал Рагимова на восемь лет начиная с 18 января 2021 года.

    Все результаты Рагимова с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года аннулированы, спортсмен лишен золотой медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 77 кг. Золото должно перейти китайцу Люй Сяоцзюню, серебро — египтянину Мохаммеду Ахмеду Махмуду, бронза — Чатупхуму Чиннавонгу (Таиланд).

    Рагимову 28 лет. Ранее он выступал за Азербайджан, в 2015 году стал чемпионом мира.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!