Казахстанского бойца исключили из UFC: он отправил Нурмагомедова в нокдаун

Официальный сайт UFC обновил статус казахстанского представителя легчайшего веса Бекзата Алмахана на «временно не выступает», что означает его исключение из ростера в связи с завершением контракта на четыре поединка.

Бекзат Алмахан официально пришел в UFC в начале 2024 года и дебютировал в октагоне 2 марта 2024 года. Боец приходил в лигу в статусе опасного нокаутера с рекордом 11-1 (10 досрочных побед). Однако матчмейкеры сразу бросили казахстанца под танки: в первом же бою в UFC ему противостоял 13-й номер рейтинга Умар Нурмагомедов.

Бой завершился поражением Бекзата, хотя, казахстанец сумел в первом раунде отправить соперника в нокдаун. Единственную победу в UFC Бекзат Алмахан одержал 10 мая 2025 года. Он нокаутировал канадца Брэда Катону уже на 64-й секунде первого раунда, став первым бойцом в истории, сумевшим финишировать Катону досрочно.

Еще два боя Бекзата в UFC завершились его поражениями. В ноябре 2025 года он проиграл единогласным решением судей грузинскому бойцу Александру Топурии, а летом 2026 года в своем последнем поединке по контракту уступил единогласным решением судей бразильцу Жану Мацумото.

Таким образом, в UFC осталось пять действующих бойцов из Казахстана. Асу Алмабаев в наилегчайшем весе занимает пятое место в рейтинге UFC, в этом же весе выступает Алиби Идрис. В полусреднем весе Казахстан представляют Николай Веретенников и находящийся на реабилитации после операций Шавкат Рахмонов, в полутяжелом весе выступает Дияр Нургожай. За всю историю UFC в лиге выступало 11 казахстанцев (пять действующих и шесть бывших).

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