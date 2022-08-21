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Казахстанского бойца «задушили» в первом раунде на турнире Eagle FC 50

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Августа 2022, 21:53
Казахстанского бойца «задушили» в первом раунде на турнире Eagle FC 50

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Максим Коновалов проиграл россиянину Узаиру Абдуракову на турнире Eagle FC 50, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как и следовало ожидать, Абдураков сразу перевел бой в партер, где моментально вырисовалось его преимущество в борьбе. К сожалению, Коновалоову не удалось дотянуть даже до второго раунда – казахстанец попался на удушающий прием, ничего не сумев противопоставить опытному сопернику в грепплинге.

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Как сообщалось ранее, 20 августа прошло взвешивание и битва взглядов между бойцами. «От боя жду только победы. Соперник непростой очень опытный парень, крепкий, за спиной у него много боев. Клетка все покажет, мы тоже не лыком шиты, мы тоже готовимся, тренируемся. Я молод, думаю, что более голоден до побед, чем мой соперник. Победа для меня будет очень значимой», - сказал участник главного боя турнира, казахстанец Дияр Нургожай, который сегодня встретится в клетке с россиянином Константином Андрейцевым.

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По словам президента промоушена Eagle FC Шамиля Завурова, для любого бойца подготовка к титульному бою должна быть не меньше двух месяцев. Константин Андрейцев провел свой последний бой месяц назад, но согласился на бой. На место Константина также рассматривался другой российский боец Шамиль Эрдоган, однако он все еще восстанавливается после травмы колена.

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