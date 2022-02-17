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Казахстанского бойца ММА расстрелял охранник в центре Москвы

17 Февраля 2022 17:55
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Казахстанского бойца ММА расстрелял охранник в центре Москвы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец ММА Багдат Дюсембаев по прозвищу «Казах» был ранен при стрельбе у фитнес-клуба в центре Москвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Орджоникидзе. По предварительным данным, Дюсембаев приехал покупать абонемент в фитнес-клуб на юге Москвы, . Он оставил автомобиль на парковке и занимался оформлением клубной карты. Охрана потребовала Багдата убрать машину, завязался конфликт, в ходе которого охранник шесть раз выстрелил в Дюсембаева. Багдат был ранен в грудь, его госпитализировали в одну из больниц. Медики оказывают бойцу помощь.

Как позже сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Багдат Дюсембаев был госпитализирован.

«Накануне днем по улице Орджоникидзе, дом 10а, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба получил огнестрельное ранение в грудь боец ММА Багдат Дюсембаев. Пострадавший госпитализирован в ГКБ имени Н. И. Пирогова», — сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что проводят проверку по факту конфликта 16 февраля между двумя мужчинами на ул. Орджоникидзе.

«По предварительным данным, один из участников применил травматическое оружие. Пострадавший для оказания помощи доставлялся в медучреждение, стрелявший скрылся», — сказали в главке.

Багдат Дюсембаев является уроженцем Казахстана, его базовым видом спорта является вольная борьба. 30-летний боец выступает в любительском ММА. Участвовал в турнирах TOPDOG и Hardcore ММА. На счету спортсмена семь поединков, из которых в двух он победил, в четырех проиграл и один свел к ничьей.


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#Происшествия   #Соотечественники   #Спорт   #Россия   #Общество  
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