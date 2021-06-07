Казахстанское радио «Classic» отмечает свое 10-летие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая и единственная радиостанция классической музыки в стране радио «Classic» телерадиокорпорации «Казахстан» отмечает 10-летний юбилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РТРК.

Сегодня радио «Classic» - волна вдохновения, которая дает возможность слушать лучшие образцы классического искусства, расширяя и сохраняя «культурный слой» в казахстанском радиовещании. Популяризируя академическое мировое музыкальное искусство, радиоканал активно продвигает отечественный контент – произведения казахстанских композиторов и исполнительское искусство казахстанских музыкантов классического и джазового направления. Только на радио «Classic» можно услышать произведения Ахмета Жубанова, Мукана Тулебаева, Тлеса Кажгалиева, Газизы Жубановой, Артыка Токсанбаева, Актоты Раимкуловой, Толегена Мухамеджанова и других казахстанских композиторов, работающих в жанре академической музыки.

Музыкальный эфир дополняют эксклюзивные авторские музыкально-просветительские, информационные, развлекательные программы и тематические рубрики на казахском и русском языках. «Киноблюз» с Олегом Бобрецким, «Джаз тайм» Ноэля Шаяхметова, «Культурная мозаика» с Жанией Аубакировой, «Кертолғау» Серика Нурмолдаева, «Радиофилармония» Ляйли Мухамеджановой и другие.

Радио «Classic» является информационным партнером культурных мероприятий страны и сотрудничает со многими музыкальными театрами и коллективами, такими как «Astana Opera», «Astana Ballet», КНАТОБ им Абая, Казахская Государственная Филармония им. Джамбыла, Государственный ансамбль «Камерата Казахстана». В разные годы программы для радио «Classic» делали известные личности и музыканты - Наталья Горячева, Зира Наурызбаева, Карина Абдулина, Ирэн Аравина, Владимир Осипов, Лиля Калаус, Рустем Бегенов и другие.

«Трансляция классической музыки по радио - это в первую очередь умение сочетать тонкий вкус и понимание специфики FM-вещания. Ценность и актуальность формата радиостанции определяется тем, что классическую музыку слушают и будут слушать всегда. Я бы хотела подчеркнуть, что за 10 лет радио « Classic « стало частью казахстанской медиасферы, ее культурным феноменом и посредником между всеми участниками музыкальной жизни страны. В год 100-летия «Qazaq radiosy» 10-летие нашего радио всего лишь небольшой рубеж, который дает возможность проанализировать все прошедшие сезоны, программы и проекты и определить перспективы дальнейшего успешного развития радиоканала . Благодаря поддержке руководства радио « Classic « в свое время зазвучало в трех городах – Алматы, Нур-Султане и Актау. Мы надеемся и верим, что в скором времени распространение вещания будет по всему Казахстану, потому что классическая музыка делает людей лучше, счастливее и сильнее!» - прокомментировала директор радио Баян Байсеитова.