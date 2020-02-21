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Казахстанское охранное оборудование используют в учреждениях Таджикистана

21 Февраля 2020 05:21
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Казахстанское охранное оборудование используют в учреждениях Таджикистана

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – В столице Таджикистана состоялась торжественная церемония передачи Министерству юстиции Таджикистана охранного оборудования казахстанского производства, изготовленного Петропавловским заводом тяжелого машиностроения (ПЗТМ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

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В торжественной церемонии приняли участие посол по особым поручениям МИД РК Рапиль Жошыбаев, посол Казахстана в Таджикистане Аскар Тажибаев, заместитель министра юстиции Таджикистана Мансурджон Умаров, Региональный представитель управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии Ашита Миттал, а также представители ПЗТМ и страновых офисов ООН.

В рамках мероприятия был подписан акт о приеме-передаче двух комплектов охранного оборудования, предназначенных для исправительных учреждений Таджикистана. Данный проект стал возможным благодаря реализации Казахстаном проекта национальной системы официальной помощи развитию (ОПР).

Посол по особым поручениям МИД РК Р.Жошыбаев рассказал о проводимой работе по созданию национальной системы ОПР, о планах по учреждению национального оператора в этой сфере, агентства «KazAID». Казахстанский дипломат также проинформировал о реализации ряда проектов в рамках ОПР в странах Центральной Азии и Афганистане, и подчеркнул готовность казахстанской стороны к дальнейшей совместной работе в рамках данного направления.

Заместитель министра юстиции Таджикистана М.Умаров, поблагодарив казахстанскую сторону за помощь, выразил уверенность в том, что деятельность Казахстана в этом важном направлении позволит укрепить стабильность и безопасность, как в Таджикистане, так и в регионе в целом.

Казахстан имеет значительный опыт в сфере ОПР. В разное время нашей страной оказана гуманитарная помощь Афганистану, Кыргызстану, Таджикистану в виде образовательных грантов и строительства учебных заведений.

Осуществление проекта является важным в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в регионе Центральной Азии и развития двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Безопасность,
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