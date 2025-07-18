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    03:33, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанское дерби в Швейцарии: Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP 250

    На теннисном турнире ATP 250 в швейцарском Гштааде состоялось казахстанское дерби. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой Федерацию тенниса Казахстана.

    Бублик Шевченко
    Фото: ФТК

    Во втором круге соревнований встретились два представителя Казахстана — Александр Бублик и Александр Шевченко.

    Победу в этом противостоянии одержал Бублик, уверенно обыграв соотечественника в двух сетах — 6:2, 6:3. За выход в полуфинал турнира Бублик, который посеян под вторым номером, сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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