03:33, 18 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанское дерби в Швейцарии: Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP 250
На теннисном турнире ATP 250 в швейцарском Гштааде состоялось казахстанское дерби. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой Федерацию тенниса Казахстана.
Во втором круге соревнований встретились два представителя Казахстана — Александр Бублик и Александр Шевченко.
Победу в этом противостоянии одержал Бублик, уверенно обыграв соотечественника в двух сетах — 6:2, 6:3. За выход в полуфинал турнира Бублик, который посеян под вторым номером, сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаньей.