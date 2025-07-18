Казахстанское дерби в Швейцарии: Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP 250

Во втором круге соревнований встретились два представителя Казахстана — Александр Бублик и Александр Шевченко.

Победу в этом противостоянии одержал Бублик, уверенно обыграв соотечественника в двух сетах — 6:2, 6:3. За выход в полуфинал турнира Бублик, который посеян под вторым номером, сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаньей.