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Казахстанское дерби состоялось на турнире во Франции

13 Февраля 2023, 21:33
Казахстанское дерби состоялось на турнире во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Денис Евсеев и Бейбит Жукаев сыграли между собой в финальном матче квалификации турнира одиночного разряда в Шербуре (Франции), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Встреча продлилась три сета и победу одержал Евсеев с общим счетом 6:7, 7:6, 6:4. Игра продлилась два часа и 34 минуты.

Во время игры Евсеев исполнил четыре подачи навылет и совершил одну двойную ошибку. Жукаев же исполнил 12 подач навылет при трех двойных ошибках.

Денис является 307-й ракеткой мира, в то время как Бейбит располагается на 312-й позиции мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).


Фото: sports.kz

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