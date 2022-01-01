Казахстанское дерби пройдет на турнире серии ITF в Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисистки Анна Данилина и Жибек Куламбаева вышли в финал парного разряда турнира серии ITF W25 в Мумбаи, где встретятся между собой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первый сеянный дуэт соревнования - наша Анна Данилина в паре с украинкой Валерией Страховой - в 1/2 финала одолели Партхану Томбаре (Индия)/Екатерину Яшину (Россия) со счетом 6:3, 6:3.

В свою очередь, Жибек Куламбаева в дуэте с Дианой Марцинкевич из Латвии без борьбы прошли в финал. Их соперницы по полуфиналу японки Нахо Сато и Моюка Учижи не смогли выйти на матч из-за травмы Сато.

Таким образом, в первый день 2022 года нас ждёт казахстанское дерби за титул.