Казахстанско-японский фильм с Самал Еслямовой в главной роли выйдет в прокат во Франции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанско-японский фильм «Конокрады. Дороги Времени» выйдет в прокат во Франции 16 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

«Картина уже успела поучаствовать в кинофестивалях Бусана, Токио, Гётеборга, Шанхая и Хельсинки и совсем скоро будет показана в конкурсе немецкого кинофестиваля Cottobus и МКФ азиатского кино в Торонто», - сообщили в «Казахфильме».

В главных ролях снялись: обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, известный японский актер Мирай Морияма, казахстанский актер театра и кино Дулыга Акмолда и начинающий актер Мади Менайдаров.

В производстве картины приняли участие «Казахфильм» и японская компания Tokyo New Cinema, добавили в киностудии.