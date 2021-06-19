Казахстанско-узбекский круглый стол состоялся в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В контексте 30-летия Независимости в Ташкенте состоялся международный круглый стол «Казахстан-Узбекистан: реалии и перспективы взаимовыгодного сотрудничества» с участием экспертов двух стран. Мероприятие организовано негосударственным научным учреждением «Караван знаний» при поддержке Посольства Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем приветственном слове директор НННУ «Караван знаний» Фарход Толипов, выступивший модератором мероприятия, отметил, что 30-летний юбилей Независимости – это хороший повод обсудить политические, экономические, культурно-гуманитарные и дипломатические аспекты сотрудничества двух государств.

Посол Казахстана Дархан Сатыбалды отметил нынешний высокий уровень узбекско-казахстанских отношений, добрососедства и стратегического партнерства, достигнутый благодаря регулярным и эффективным контактам на высшем уровне.

«В период нашей независимости были заложены два важных для многовековой дружбы Казахстана и Узбекистана документа: Договор о вечной дружбе и Договор о стратегическом партнерстве. За последние годы взаимодействие между нашими странами вышло на качественно новый уровень. Нам удалось достичь прорывных результатов по всем направлениям сотрудничества. Казахстан и Узбекистан открыли новую главу в истории двусторонних связей», - подчеркнул Д. Сатыбалды.

Казахстанский дипломат подробно рассказал присутствующим о взаимодействии двух стран по вопросам международной и региональной политики, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Таким образом, казахстанско-узбекские отношения последовательно развиваются по всему спектру взаимодействия и представляют собой успешную модель двустороннего сотрудничества, которые являются залогом стабильности и безопасности на центральноазиатском пространстве», - резюмировал Д. Сатыбалды.

В своем докладе «Стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана - особый вид сотрудничества» модератор Фарход Толипов затронул исторические аспекты интеграционного процесса на заре независимости двух стран, который в настоящее время переживает новую эру.

«Следующим этапом должна стать консолидация усилий по регионостроительству Центральной Азии. В настоящее время страны региона совместно готовят пятисторонний межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке», - подчеркнул Ф. Толипов.

Данную точку зрения поддержал экс-посол Республики Узбекистан в РК Турдикул Бутаяров, который отметил: «Пришла пора уйти от стереотипов и не рассматривать каждую страну в отдельности, надо рассматривать регион в целом и развиваться в этом направлении, что откроет новые горизонты для коллективного стратегического сотрудничества».

В рамках круглого стола выступили общественный деятель Азиза Умарова, ученые Бахтиёр Ирисметов, Зокир Усманов, Равшан Назаров, которые в своих выступлениях раскрыли новые точки соприкосновения, способные послужить драйверами дальнейшего культурно-гуманитарного, научного и экономического сотрудничества.