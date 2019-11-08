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Казахстанско-турецкий бизнес-форум пройдет в Стамбуле

8 Ноября 2019 18:25
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Казахстанско-турецкий бизнес-форум пройдет в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) 10 ноября состоится Казахстанско- турецкий бизнес-форум с участием представителей государственных органов и деловых кругов двух стран, передает МИА «Казинформ».

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Данный форум нацелен на создание платформы для укрепления деловых связей между бизнес-кругами Казахстана и Турции, а также для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя государствами в сфере торговли и инвестиций.

В работе Форума планируют принять участие главы национальных компаний, фондов развития, торгово-промышленных палат, высокопоставленные представители правительства, предприниматели и бизнесмены. На сегодня зарегистрировано более 700 турецких и 150 казахстанских бизнесменов.

Данное мероприятие организовано в рамках визита Премьер-Министра Республики Казахстан А. Мамина для участия в работе 10-го заседания казахстанско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сопредседателем МПК от турецкой стороны является Вице-президент Турецкой Республики Ф. Октай.

На Форуме будут представлены инвестиционные возможности нашей страны, обсуждены перспективы сотрудничества в сферах энергетики, машиностроения, химической, горно-металлургической и текстильной промышленности, агропромышленного комплекса, инфраструктуры и финансов.Также пройдут деловые встречи в формате B2B, в том числе с капитанами турецкого бизнеса, планируется подписание двусторонних документов в области инвестиций и создания совместных индустриальных зон, в сфере грузоперевозок, а также проектов государственно-частного партнерства.

Следует отметить, что Казахстан и Турцию исторически связывает крепкая, братская дружба, и эти связи подкреплены в том числе и успешным сотрудничеством в сфере экономики. При этом отмечается рост заинтересованности турецких компаний к инвестиционным проектам в Казахстане.

Так, в 2019 году в Казахстане начата реализация 18 проектов с участием турецких инвесторов на сумму 2,9 млрд долл. США. Кроме того, согласно данным Национального Банка Казахстана, в первом полугодии 2019 года объем турецких инвестиций в экономику Казахстана вырос на 85% и составил 275 млн долл. США. В свою очередь, годовой внешнеторговый оборот между Турцией и Казахстаном за 8 месяцев текущего года составил более 2 млрд. долл. США.

Мероприятие, являясь эффективной площадкой для делового общения и налаживания прямых контактов, будет способствовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений, привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана и Турции.

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Ключевые слова: Экономика, Турция,
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